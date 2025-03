Quattro viola stasera in campo con le rispettive Nazionali: dall'Italia all'Islanda, passando per la Croazia

Stasera è di nuovo tempo di Nations League: sono quattro i viola impegnati con le rispettive nazionali stasera. A partire dall'ovvia presenza di Kean, confermato come leader del reparto offensivo dopo che Retegui ha lasciato il ritiro della Nazionale per un affaticamento, si segnala anche la presenza in rosa di Comuzzo: lasciato in tribuna nella sfida dell'andata a San Siro, oggi sarà presente nelle distinte per via dell'infortunio di Calafiori, che ha già lasciato la Nazionale.

Ma non ci sono solo gli italiani: sempre per quanto riguarda i quarti di finale, stasera la Croazia di Marin Pongracic sarà impegnata allo Stade de France di Parigi, dopo aver battuto i transalpini per 2-0 in terra natìa. Il centrale viola non è stato impiegato nel match di andata, chissà che non ci sia spazio per lui al ritorno. Scendendo, invece, nei play-off retrocessione, stasera ci sarà la partita di ritorno dell'Islanda di Albert Gudmundsson, uscita sconfitta per 2-1 dalla trasferta in Kosovo, che ha visto il numero dieci viola giocare fino al 65simo. Stasera, alle 18, chance di riscatto anche per l'islandese, che dovrebbe essere regolarmente impiegato dall'inizio.