Enrico Chiesa a gamba tesa: "L'esperienza di Federico alla Juventus? Nessun rimpianto"

Non va per il sottile Enrico Chiesa, ex attaccante della Fiorentina, il cui figlio Federico sta trovando qualche difficoltà nella sua esperienza a Liverpool. A margine del premio letterario Il Gigante delle Langhe, in Piemonte, ha commentato con una frase la scelta di suo figlio di lasciare la Juventus per fare esperienza oltremanica.

“Federico si trova benissimo a Liverpool, è in un top club che lotta per vincere la Premier e vuole giocarsi le sue carte. Se ha rimpianti per aver lasciato la Juventus? No, nessuno: i rimpianti sono gli alibi degli sconfitti”