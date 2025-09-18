Dopo la vittoria di Firenze, il Napoli si ridimensiona in Champions. Haaland fattore decisivo
L'attaccante Erling Haaland
Dopo la vittoria ottenuta in casa della Fiorentina in campionato, il Napoli si ridimensiona in Champions League, perdendo per 2-0 in casa del Manchester City.
Fattore Haaland
Decisivo, come al solito del resto, l'apporto dato ai Citizens da Haaland che ha fatto espellere al 21' Di Lorenzo e poi ha segnato, di testa, la rete dell'1-0 al 56'.
Il colpo del ko
Dieci minuti dopo Doku ha messo la parola fine all'incontro con un sinistro ravvicinato dopo perfetto inserimento in area napoletana.
Ovviamente, essendo la prima giornata della competizione, il City si ritrova ad avere tre punti nella classifica del maxi girone, mentre il Napoli è nel gruppo a zero punti.
