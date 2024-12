Il Torino di Vanoli dopo sei partite senza vittoria espugna il 'Castellani' e agguanta l'Empoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell'anticipo del venerdì sera di Serie A allo stadio 'Castellani' tra Empoli e Torino vincono i granata per 1-0.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo in cui viene annullato un gol all'Empoli per fallo su dell'ex centrocampista della Fiorentina Maleh su Milinkovic-Savic e due grandi parate del portiere dei padroni di casa Vasquez, gli azzurri nella ripresa vanno vicinissimi a marcare con Cacace che da distanza ravvicinata calcia clamorosamente fuori. Poi improvvisamente al 71' segna il Torino: grande gol di Adams per il definitivo 1-0, un tiro da metà campo che coglie di sorpresa Vasquez che si fa trovare fuori dai pali.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria, arrivata dopo sei giornate di campionato dall'ultima, il Torino allenato da Vanoli raggiunge l'Empoli guidato da D'Aversa a quota 19.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 27, Milan* 22, Bologna* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 16, Roma 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como 12, Monza 10, Venezia 9. * = una partita da recuperare.