La Fiorentina vola al secondo posto vincendo con il Verona, tracollo della Roma contro il Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nelle gara del pomeriggio di Serie A spicca la vittoria della Fiorentina contro il Verona per 3-1, con un Kean strepitoso che ha messo a segno una grande tripletta contro la sua ex squadra. Una vittoria che porta la Fiorentina momentaneamente al secondo posto in classifica.

La Roma perde contro il Bologna di Italiano

Perde invece la Roma per 3-2 in casa contro il Bologna allenato dall'ex tecnico viola Vincenzo Italiano. Scatta quindi l'esonero del tecnico Ivan Juric dopo i risultati tutt'altro che convincenti dei giallorossi.

Come cambia la classifica

La Fiorentina allenata da Palladino sale quindi in vetta a quota 25 con Atalanta e Napoli, con gli azzurri che giocheranno stasera contro l'Inter, mentre il Verona a 12 punti. La Roma resta 12 a quota 13, mentre il Bologna sale all'ottavo posto a 18 punti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 25, Fiorentina 25, Napoli 25, Inter 24, Juventus 24, Lazio 22, Milan 18*, Bologna 18*, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Parma 12, Cagliari 10, Como 10, Genoa 10, Lecce 9, Monza 8, Venezia 8.