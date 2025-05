Questo pomeriggio il noto intermediario di mercato Costantino Nicoletti, chiamato da TMW Radio ad analizzare cosa sta avvenendo a Firenze negli ultimi giorni, senza mezza misure ha sottolineato che, mai come adesso, alla Fiorentina ci sia bisogno di un tecnico di spessore che dia garanzie.

"Il problema è che c'è stata una miscela esplosiva tra un ds che ha molti campionati di Serie A sulle spalle, un allenatore che aveva un anno e mezzo di esperienza, uno che rivendica di aver costruito una squadra competitiva e l'allenatore di aver fatto un buon lavoro. E la cosa è deflagrata in questa maniera atipica. E anche il presidente deve capire che ci sono regole non scritte nel calcio che vanno rispettate. Non si può chiamare figliolo un tecnico che è arrivato da un solo anno”.

Ha anche sottolineato quale sia il preferito della tifoseria gigliata, che probabilmente metterebbe a tacere tutte le contestazioni delle ultime settimane: “Sarri o Baroni? Ci sono le categorie. A Baroni voglio bene, è un bravissimo tecnico, ma la Lazio ha vinto una sola partita in casa nel girone di ritorno. Il problema è che in passato ci fu un dirigente che assecondò l'umore della piazza e sbagliò. Il tifoso deve essere sempre al centro del villaggio, ma poi è la proprietà a decidere. Se Pradè avesse fatto l'uomo di calcio, Palladino lo avrebbe esonerato già a dicembre. Ci vuole un allenatore che prenda per mano la società, un manager, un leader, magari Sarri”.

Ha anche voluto sottolineare come il tecnico toscano non abbia alcun problema ad accettare il progetto della Fiorentina di Rocco Commisso: “Tra Lazio e Fiorentina sceglierebbe la Fiorentina ed è per questo che si è preso 48 ore di tempo per rispondere a Lotito. Sarri ti risolverebbe molte cose interne al Viola Park, proprio da manager. Ci sono troppe criticità".