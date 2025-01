Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “La proprietà ha il diritto di rimproverare i propri tesserati se non fanno bene, però in privato. Pradè è stato eccessivo e soprattutto mi chiedo: perché in passato, di fronte a situazione ben peggiori, non ha mai parlato? Ora che non c'è più Barone fa il grosso? E poi basta con queste tribune autorità ridicole, in trasferta la Fiorentina va con due gatti, Pradè e Ferrari, che di fiorentino non hanno nulla”.

“Palladino a rischio esonero? Mi viene da ridere”

Poi su Palladino ha aggiunto: “Criticarlo è assurdo, i calciatori sono questi e non mi sembra che il mister li abbia schierati in ruoli assurdi. Ci si lamenta perché non gioca Mandragora? A me non sembra che questo calciatore possa cambiare le sorti della Fiorentina. Ho letto che la partita col Torino può essere decisiva per il futuro di Palladino, mi viene da ridere. Vorrei sapere che colpe ha l'allenatore su Gudmundsson, Colpani e quant'altri giocano così”.

“Scusate, ma Tudor chi sarebbe?”

Su Tudor: “Scusate, ma che cosa avrebbe fatto nel calcio questo allenatore? E' un ex terzinaccio, uno juventino palese, cosa darebbe in più rispetto a Palladino? Ricordiamoci che Raffaele ha avuto il coraggio di far fuori uno come Biraghi, che sul campo non rendeva più eppure fino all'anno scorso era sempre titolare. A tal proposito, onestamente non credo che il malumore dell'ex capitano stia influendo sul momento della Fiorentina”.