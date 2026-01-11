Maxi-scambio intavolato con la Roma. Due giallorossi pronti a muoversi verso Firenze, ma Fortini prende tempo...

Fiorentina e Roma stanno lavorando ad uno scambio che porterebbe a Firenze due giocatori giallorossi, mentre a fare la strada contraria sarebbe la giovane stellina viola Fortini.

Gradimento reciproco

Che la Fiorentina sia interessata a Baldanzi non è un mistero; non lo è nemmeno il gradimento della Roma per Niccolò Fortini. Già quest'estate la società capitolina aveva provato a strapparlo ai viola presentando un'offerta, subito rifiutata, di circa 13 milioni più bonus. Adesso la strada per il suo approdo nella Città Eterna sembra più percorribile.

La trattativa

La Fiorentina, nonostante la futuribilità del calciatore, sarebbe disposta a cedere Fortini. Il classe 2006 infatti con il cambio di modulo sarebbe meno funzionale e, inoltre, comincia anche a preoccupare la scadenza del contratto nel 2027; le trattative fra la dirigenza viola e l'entourage del calciatore infatti non stanno portato ad un esito positivo. A Firenze arriverebbe dunque il già citato Baldanzi insieme all'esperto El-Shaarawy, entrambi per rinforzare la trequarti viola.

I dubbi di Fortini

Ciò che ancora impedisce la definizione della trattativa è proprio la volontà di Fortini. Il ragazzo è molto legato alla Fiorentina e non è sicuro di voler trasferisrsi altrove. Lo scrive La Nazione.