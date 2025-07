Il 'Viola Carpet' va completamente esaurito. La Fiorentina: "Chi è sprovvisto di biglietto non si presenti"

Oggi è il giorno dell'iniziativa denominata ‘Viola Carpet’ vale a dire il saluto ai tifosi della Fiorentina che verrà portato dalla prima squadra maschile e femminile e dalla Primavera gigliata.

Stadio Curva Fiesole esaurito

Un evento questo che si terrà stasera, a partire dalle 21, al Viola Park e per il quale il club fa sapere che “è completamente sold out”.

Niente biglietteria

Per questo motivo “si invitano tutti coloro che sono sprovvisti di tagliando da accesso a non recarsi al Viola Park in quanto non sarà attiva la biglietteria”.