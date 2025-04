Fagioli: La Fiorentina si sente tranquillissima dal punto di vista legale. E ha già fatto la scelta per il futuro del calciatore...

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, è ritornato suo malgrado ad essere protagonista nelle cronache nazionali, a causa dell'uscita di alcune sue intercettazioni relative al momento in cui era in piena crisi da ludopatia.

Fiorentina tranquillissima

Al di là di tutto, relativamente al giocatore, la Fiorentina si sente tranquillissima da un punto di vista legale (con la giustizia sportiva, dopo il patteggiamento del 2023, Fagioli ha già pagato il suo debito e per il principio del “ne bis in idem” non potrebbe subire un’altra squalifica per fatti già conosciuti dalla procura sportiva) ed è felice di lui sia da un punto di vista tecnico, che da quello umano. Questo lo si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Futuro scritto

Il giocatore è arrivato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 13,5 milioni), che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione europea. Il club di Commisso comunque ha già scelto, viene ribadito sulla fonte citata: riscatterà il cartellino della sua mezzala, perché indispensabile nello scacchiere tattico di Palladino.