Occhio alla possibile asta internazionale per Carboni, ma la Fiorentina ha le sue carte da giocare

Tutti pazzi per Valentin Carboni. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il talento mancino classe 2005 dell’Inter fa girare la testa in ogni angolo del globo e potrebbe scatenare un’asta.

La dirigenza viola si era già mossa per Carboni

Un potenziale crack per il quale la Fiorentina, cercando di giocare in anticipo, aveva già offerto 20 milioni a gennaio e sul quale potrebbe decidere di tornare anche durante l’estate.

Varie squadre sul talento argentino

Forte anche del fatto che nel frattempo sulla panchina viola è arrivato proprio Palladino, che in Brianza aveva spesso puntato sull’argentino. Ma in corsa, oltre all’Atalanta che ci aveva fatto un pensiero quando non era ancora certo il riscatto di De Ketelaere con il Milan, ci sono anche diversi club stranieri.