“Uscire dalla Conference sarebbe uno smacco, una sbandata terribile, e indebolirebbe ancor di più la posizione di Palladino. Sarebbe una delusione totale, pensando che anche la Coppa Italia se ne è andata e che il campionato, con il rendimento attuale, diventa un percorso complicato”. Queste le parole utilizzate dal giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alessandro Mita, per presentare il match di questa sera tra la Fiorentina e il Panathinaikos.

Salto di qualità

E ancora: “La Fiorentina viene da tre finali di coppa e questa stagione, con un doppio mercato di livello (in estate e a gennaio), doveva essere quella del salto di qualità. Si discuterà a lungo del perché quella dimensione sia stata raggiunta solo in alcune circostanze, ora però conta esclusivamente la partita di oggi”.

“Farsi inondare di energia”

E infine: “Se la squadra non ci arriva fisicamente o tatticamente, ha un solo modo per riuscirci: farsi inondare di energia dall'orgoglio, dalla voglia di soddisfare una tifoseria delusa e frastornata, dall'amore per la maglia. Ci sono partite in cui banalmente serve più questo di qualsiasi indicazione tattica”.