Italiano: "A Milano eravamo spariti, oggi una grande reazione. Ci serviva il lavoro di oggi di Nzola, i gol suoi e di Beltran arriveranno"

Molto euforico Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nel post gara di Dazn:

"Non ci capita spesso di vincere in rimonta, è un aspetto che vogliamo migliorare, non abbandonando le partite come a Milano. Oggi l'abbiamo fatto dopo una sconfitta pesante e abbiamo dimostrato carattere, contro una squadra che arriverà tra le prime 5. Una bella risposta dopo Milano e di questo sono contento. I palloni in Fiesole? Ho fatto vedere a Dodo come si rinvia (ride ndr). A Milano abbiamo commesso tantissimi errori di atteggiamento, nell'ultima mezz'ora abbiamo lasciato il campo per cui abbiamo ribattuto su quello. Ci ha dato fastidio passare 15 giorni tra mugugni e polemiche e ci siamo rifatti oggi. I ragazzi della Fiesole sono straordinari per vicinanza, attaccamento, stavo andando giù e mi hanno chiamato per cui non si potevano ignorare.

Parisi e Kouame? Nei primi 20 minuti Parisi avrà toccato 70 palloni per cui gli serviva qualità, era quello che gli stavo dicendo. Quando fanno gol i subentrati è una cosa che mi fa impazzire perché vuol dire che si lavora con impegno e unità. Christian già l'anno scorso faceva così, è un grande uomo squadra, ha uno spirito da giocatore maturo, sia che parta dall'inizio che subentri. A un minuto e mezzo dalla fine eravamo nella loro metà campo e ci siamo trovati a difendere un corner per cui quel pallone perso era rischioso.

Nzola? Quello che deve fare è il lavoro di oggi, è chiaro che se lo condisce con il gol diventa perfetto. Deve far salire la squadra e farla giocare bene, per me sta soffrendo troppo l'assenza di gol. Gli ho detto che il campionato è lungo e che ci servivano le sue caratteristiche. Sono convinto che sia lui che Beltran i gol li faranno. Se 20 reti le segna Gonzalez e loro due ne fanno 6 a testa per me il lavoro è stato fatto bene ugualmente. Beltran era appena tornato da un viaggio, come Gonzalez che però era reduce da un ottimo periodo per cui non volevo perderlo. Intanto sta capendo il calcio e quanto sono arcigne le difese, il terzo gol è nato da un suo spunto".