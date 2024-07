Primi, attesi, scampoli di Colpani

La Fiorentina quest'oggi giocherà la sua ultima partita in terra inglese contro l'Hull City. Un incontro questo che però ha un significato maggiore rispetto agli altri.

Gli ultimi arrivati

Questo non certo per la portata dell'avversario (un'altra squadra che milita nella Serie B inglese), quanto perché avremo la possibilità di vedere in azione, Marin Pongracic e soprattutto Andrea Colpani, ovvero gli ultimi arrivati in casa viola.

Primo scampolo per Colpani

Relativamente a Colpani, deve recuperare condizione atletica perché con il Monza non ha mai giocato una gara in questo precampionato, ma è sicuramente avanti nella conoscenza dei movimenti che gli chiede il tecnico Raffaele Palladino. Per lui è previsto l'impiego per uno scampolo di gara, nel finale di questo match e c'è molta attesa da parte dei tifosi viola nei suoi confronti.