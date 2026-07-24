Aquilani: "Eredità di Grosso? Responsabilità alta, qualche difficoltà ma non ci piangiamo addosso"

L'allenatore ex Fiorentina Primavera, ora al Sassuolo, Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa: “È stata sicuramente una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A. È qualcosa che mi stimola molto. Stiamo lavorando bene ora, abbiamo trovato un buon ambiente e speriamo di fare un buon lavoro. Uno dei vantaggi è che a Reggio Emilia, con il Sassuolo, si lavora sempre bene e che è una piazza tranquilla”.

“Eredità di Grosso? Responsabilità che si fa sentire”

“La responsabilità è comunque alta, il Sassuolo fa bene da diversi anni a parte una parentesi in cui c’è stato uno scivolone. Ha portato avanti delle idee e che ha formato dei calciatori. Per me è una responsabilità molto grande. Noi siamo motivati, abbiamo le idee chiare e sappiamo quale deve essere il nostro lavoro”.

“Qualche difficoltà, ma non ci piangiamo addosso”

“Siamo un po’ in difficoltà per qualche infortunio e per le dinamiche di mercato, però non ci piangiamo addosso. Grosso? L'eredità si fa sentire, sono emozionato. De Rossi? Chiaramente c’è un rapporto speciale, siamo cresciuti insieme e farà strano affrontarci in panchina. La Roma è un’altra data importante, ho un trascorso significativo lì e tornare all’Olimpico da avversario renderà sicuramente quella giornata speciale”.