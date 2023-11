Parisi out nella partitella e ghiaccio sulla caviglia, ma per precauzione. Le sue condizioni non preoccupano la Fiorentina in vista della Juventus

Dalla sessione a porte aperte di questo pomeriggio al Viola Park arrivano notizie non serenissime per Vincenzo Italiano e per tutti i tifosi della Fiorentina. Il terzino sinistro Fabiano Parisi ha interrotto anticipatamente la sua sessione d'allenamento non prendendo parte alla partitella in gruppo.

Il numero 65 viola è sembrato molto dolorante e ha seguito il resto della partita dalla panchina, con una vistosa borsa di ghiaccio sulla caviglia sinistra. Ma non sembra essere niente di particolarmente grave, sicuramente un problema non appartenente all'allenamento odierno. Parisi si è fermato per precauzione e per esserci contro la Juventus.

Adesso Vincenzo Italiano, che già era alle prese con le tante assenza sulle fasce difensive, potrebbe tenere in considerazione il rischio di ridisegnare completamente lo scacchiere viola in vista di domenica sera. Intanto, il club ha comunque voluto rassicurare i tifosi viola: la possibilità di questo pericolo in vista di domenica è piuttosto remota.