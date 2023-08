In una diretta Instagram, l'ex calciatore della Fiorentina ed esperto del calcio sudamericano Lele Adani ha parlato anche di Lucas Beltran, attaccante argentino del River Plate vicinissimo alla società viola. Queste le sue parole: "Beltran è l'attaccante perfetto per il gioco del River: sa giocare, viene fuori e manovra con la squadra. Nell'ultimo anno è cresciuto anche in fase realizzativa, ha fatto molti gol. Sa attaccare la porta, sa dialogare con i compagni, sa fare i movimenti decisivi.

Il completamento della sua crescita passa dal lavoro di Italiano e credo che la piazza di Firenze, che valorizza un calcio offensivo, sia ottima per lui. Non è mai stato un predestinato come Julian Alvarez, ma per quello che c'è adesso alla Fiorentina può fare molto molto bene, soprattutto in un ruolo dove i viola hanno avuto diverse difficoltà"