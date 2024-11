Bellinazzo: "Como realtà particolare, possibilità di altri investimenti. Ma anche Commisso si difende e ha obiettivi chiari"

In vista di Como-Fiorentina, il giornalista Marco Bellinazzo ha parlato a Radio Bruno Toscana dei due club e dei rispettivi presidenti: “Sono tra le proprietà più ricche della Serie A. Beati i fratelli del Como con 52 miliardi di dollari (ride, ndr), ma anche Commisso ha ampia liquidità. I lombardi si sono affacciati a un nuovo palcoscenico e devono ‘abituarsi’, mentre il presidente viola mi pare abbia avuto obiettivi chiari fin dal primo giorno. Uno l’ha realizzato, il Viola Park, mentre lo stadio sembra declinare”.

“Como particolare, chissà che non arrivino altri investimenti”

Su Como: “Realtà particolare, così come la scelta dei proprietari. Evidentemente si è creato l’incentivo di lavorare su una piazza comunque estremamente turistica e dal fascino glamour, con attori e personaggi famosi presenti ogni domenica. Il Como calcio può fare da volano per altri tipi di investimenti verso Milano. Ma c’è attenzione anche per stile di gioco e allenatore, con criteri ben diversi rispetto a una classica provinciale”.