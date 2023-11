Il Venezuela può offrire un bel palcoscenico a Infantino. E Beltran? La Fiorentina è già stata chiara con Mascherano

La data d’inizio è quella del 20 gennaio, il termine è previsto per l’11 di febbraio: tra neppure due mesi prenderà il via il Preolimpico Sudamericano, con la formazione Under 23 dell’Argentina protagonista. Il torneo interessa anche la Fiorentina, che ha due calciatori rispettivamente classe 2003 e 2001 in rosa: si tratta di Gino Infantino e Lucas Beltran. Il torneo sarà per la prima volta di scena in Venezuela e l’Argentina sfiderà nel girone Uruguay, Chile, Paraguay e Perù.

Alla competizione prenderanno parte solo calciatori Under 23, e l’allenatore dell’Argentina è il ‘Jefecito’ Javier Mascherano. Proprio l’ex centrocampista di Barcellona e Liverpool qualche mese fa ha dichiarato: “Abbiamo già parlato con la Fiorentina affinché Beltrán possa giocare il Preolimpico, ma è molto complicato”. Ha poi aggiunto: “Beltrán è stato convocato dalla Nazionale Maggiore perché ritengono che abbia raggiunto il livello per giocarci. Parlavo con Lucas da quando era al River, quando è avvenuto il trasferimento abbiamo parlato con la Fiorentina per capire quale fosse la loro posizione per lasciarcelo per il Preolimpico. Oggi però non c’è alcuna possibilità che possa giocare il Preolimpico con noi, il suo club ci ha già avvisato che non lo cederà”.

Se per Beltran ci sono perciò possibilità ridotte al lumicino, ecco invece che la situazione di Infantino è da monitorare con attenzione. L’ex Rosario Central sta faticando a dir poco a trovare spazio con la Fiorentina (appena 7 presenze, mai titolare, per un totale di poco più di 100 minuti). Il centrocampista mancino potrebbe rientrare tra i convocati di Mascherano e far parte del gruppo dell’Albiceleste, dopo aver già ben figurato con l’Under 20 al Mondiale e al Sudamericano sub-20. Sono 15 le presenze per Infantino, con 2 reti. Il calciatore viola ha anche indossato la fascia di capitano dell’Argentina in ben 5 occasioni.

Quella venezuelana con la propria nazionale potrebbe essere un’opportunità importante per il giovane centrocampista viola per mettersi in mostra e togliersi anche delle soddisfazioni. Le prossime settimane, in cui usciranno i nomi dei convocati, saranno indicative in tal senso.