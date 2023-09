Due "fiammate fiamminghe" per completare il mercato della Fiorentina. E Martinez Quarta...

Ci siamo, eccoci giunti all'ultimo giorno di mercato. Il gong finale suonerò alle 20:00 di stasera, almeno per l'Italia e per gli acquisti che potrà fare la Fiorentina. A differenza di altri anni, questa sarà una deadline calda in casa viola, con almeno due acquisti pronti ad arrivare a Firenze e altrettante cessioni pronte ad essere completate.

Come scrive La Nazione, dovrebbero essere i due giocatori belga Theate e Vranckx a completare la rosa di Italiano in queste ultime ore di mercato. Per arrivare al difensore centrale del Rennes si è capito che la strada è stata ben battuta, con il calciatore disposto a tornare in Italia e il club francese che avrebbe in parte accolto la proposta viola di un prestito oneroso con opzione d’acquisto per il prossimo anno.

Un arrivo che potrebbe sbloccare la trattativa tra Fiorentina e Real Betis per la cessione di Lucas Martinez Quarta, con la formula del trasferimento dell'argentino in Spagna che potrebbe essere simile a quella del belga a Firenze.