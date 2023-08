A Sky un Vincenzo Italiano felice nel commentare la vittoria sul Rapid Vienna e il passaggio del turno:

"Era la partita che dovevamo fare, c'era per forza da accelerare e forzare qualche giocata, mandare tanti uomini sopra la linea della palla. Si era complicata anche perché speravamo di sbloccarla nel primo tempo, siamo stati ripagati dal secondo tempo dell'andata dove avevamo creato tanto. Sono contento perché passare il turno non era semplice: come l'anno scorso il Twente, parliamo di squadre toste e che non mollano. Siamo felici perché domani saremo presenti al sorteggio.

In cosa siamo meglio? Questa Fiorentina ha dei giocatori con il percorso dell'anno scorso dentro, sentir dire a tutti che ogni partita in Europa non deve essere l'ultima vuol dire tanto. Ci tengono. La scorsa stagione ci ha lasciato maturità e ce lo dobbiamo portare in campionato, ora inizierà il tour de force e dobbiamo cercare di essere molto equilibrati.

Gonzalez trascinatore? Nico ha scelto la maglia numero 10 ed è un numero sempre pesante, che va onorato e lui si è preso questa responsabilità. E' un giocatore di alta qualità e grandissimo livello, ha ampissimi margini di miglioramento, sta a lui diventare un top ma lo è già spesso.

Il mercato? Ci sono alcune situazioni che in queste ultime ore andranno risolte, gli unici movimenti che dobbiamo cercare di fare. Per il resto la squadra per me è stata migliorata, per qualità, fisicità, per esperienza con alcuni giocatori importante e vediamo che succede in queste ultime ore.

Il lavoro con Arthur? Per me ha dei gol nelle gambe, può diventare un centrocampista completo. Sa impostare, sa attaccare gli spazi e ha grandi letture. Per me nel momento in cui arriverà a una condizione ottimale, vediamo se riusciamo a spronarlo.

Nzola? Praticamente non ha fatto amichevoli, è andato in ritiro con la sua squadra e dopo pochi giorni ha iniziato a lavorare da solo. Quando non hai minutaggio, entrare in condizione non è mai semplice. Ha una stazza imponente, quando troverà la forma migliorerà. Poteva fare molto di più ma siamo contenti e sereni, abbiamo attaccanti che hanno voglia di performare".