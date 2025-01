Caro Frendrup, l'assalto è solo rimandato. L'ossessione Monza nel mercato invernale viola

L'obiettivo grosso sarebbe Morten Frendrup ma forse troppo grosso per poterci pensare ora a gennaio, tanto che il Corriere dello Sport ipotizza un nuovo tentativo in estate da parte della Fiorentina per il danese, sullo stesso modello dell'operazione Gudmundsson. Per l'attualità invece sembra ben più raggiungibile un profilo alla Warren Bondo, classe 2003 del Monza, con la Brianza che rischia di divetare una vera e propria ossessione di mercato per la Fiorentina, dopo Palladino, Colpani e il quasi viola Pablo Marì.