L'enorme salto dell'Atalanta, la Roma al quinto posto... e la Fiorentina ottava tra le italiane. Ecco il nuovo ranking UEFA

La Fiorentina manca il salto in ranking UEFA vista la sconfitta in Conference League contro l'Olympiakos. Da quella finale, il coefficiente delle squadre europee è stato ritoccato dalla federazione, che ha aggiornato. Con cambiamenti significativi per le squadre italiane.

Fiorentina ottava tra le italiane

La Fiorentina è trentaseiesima nel ranking UEFA, ottava tra le italiane. Quinta la Roma, bene l'Atalanta che sale alla ventesima posizione dopo il successo in Europa League. Chi scala tantissime posizioni è l'Olympiakos, quarantaquattresimo.

Di seguito il ranking completo: