L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domani contro il Celje: “Importante arrivare così a questo punto della stagione, ai quarti di Conference e lottando per un posto europeo in campionato. Per noi è fondamentale. Ho fatto tante valutazioni, ma la cosa più importante è che questo è un grande gruppo. Meriterebbero tutti quanti di giocare, anche quelli che hanno avuto meno spazio, loro lo sanno. Sono sicuro che chi andrà in campo darà il massimo per passare il turno”.

“Vivo per la Fiorentina. Stiamo facendo un bellissimo percorso”

Fiorentina punto di partenza o di arrivo? “La Fiorentina adesso è tutto, io vivo per la Fiorentina. Sto dando tutto me stesso, io insieme al mio grande staff che lavora tanto. Stiamo facendo un bellissimo percorso, fatto di tante difficoltà che però abbiamo superato insieme. Stiamo dando valore ad alcuni giocatori che si stanno mettendo in mostra qui a Firenze. Questo per me è un anno molto bello, voglio dare il massimo per questa società e per questa maglia”.

“La bravura di un tecnico è adattarsi ai giocatori. Bravi noi a modificarci”

Sul corso della stagione: “Siamo stati tutti bravi a modificarci, a cambiare i nostri principi durante l'anno. La bravura di ogni allenatore non deve essere focalizzarsi su un solo sistema di gioco, bensì trovare il miglior vestito a quei giocatori che ci sono in quel momento. Abbiamo avuto momenti difficili, vedi quello che è successo a Bove e qualche infortunio. Ma se siamo arrivati a un mese e mezzo alla fine del campionato così, vuol dire che è stato fatto un ottimo percorso”.