Buone notizie in arrivo per Baroni: il Verona recupera due difensori per la trasferta di Firenze

Dopo l’ottimo pareggio casalingo di sabato contro la Lazio di Maurizio Sarri l’allenatore del Verona, prossimo avversario della Fiorentina, Marco Baroni ha optato per concedere due giorni di riposo ai propri giocatori. Per questo motivo la squadra rossoblu tornerà ad allenarsi soltanto domani pomeriggio, quando inizierà la preparazione della sfida di domenica prossima contro i viola. Dopo le tante defezioni delle ultime settimane il tecnico scaligero è in attesa di buone notizie dall’infermeria.

In vista della trasferta di domenica al Franchi, Baroni infatti potrebbe contare sull’intero reparto difensivo. Contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, secondo quanto riportato quest’oggi da L’Arena, il Verona dovrebbe recuperare due difensori finora risultati indispensabili: stiamo parlando Hien e Dawidowicz, che dovrebbero tornare entrambi in campo dal primo minuto dopo i rispettivi infortuni.

Se Hien era stato convocato per la Lazio per poi rimanere in tribuna, il polacco Dawidowicz è ormai fermo da inizio novembre per una lesione muscolare, ma entrambi potrebbero tornare per la trasferta di Firenze. Se così fosse, il mister avrebbe finalmente l’imbarazzo della scelta per il reparto difensivo.