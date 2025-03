L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luis Oliveira è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della sconfitta viola in Europa e della prossima gara di campionato: “La sconfitta della Viola in Conference non è pesante. Ha perso 3-2 ma può vincere al ritorno. È una squadra che fa alti e bassi, e non ha la giusta continuità. In questo momento la Fiorentina non è al 100%”.

“Il Napoli ne deve approfittare, ma la Viola resta pericolosa”

Sul Napoli: “Dovrà approfittare di questo momento non facile per i viola, ma gli azzurri devono fare attenzione perché è una squadra che quando si mette a giocare rimane sempre pericolosa”.