Buone notizie per Palladino: Adli tornerà contro il Napoli e non sarà l'unico. Folorunsho invece aspetta il Panathinaikos

Dopo la sconfitta di ieri, la Fiorentina è tornata subito in campo al Viola Park per preparare la partita contro il Napoli. In vista di domenica Palladino spera di recuperare qualche giocatore e in tal senso le giornate di oggi e domani saranno decisive per sciogliere gli ultimi dubbi sugli infortunati.

Ancora out Folorunsho, recupera Adli

Non sarà della partita Folorunsho. Come riporta Radio Bruno Toscana, l'ex Napoli non ha partecipato alla parte atletica nelle ultime sedute e l'intenzione dello staff è recuperarlo con calma, magari per il ritorno con il Panathinaikos. C'è ottimismo invece per Adli e Pongracic, che si sono allenati regolarmente col gruppo e dovrebbero quindi tornare a disposizione di Palladino già domenica. Ancora out ovviamente Colpani.