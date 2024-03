Primavera, la formazione ufficiale della Fiorentina contro la Roma: Galloppa conferma in blocco l'undici titolare. Senza Castrovilli, torna Rubino

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, gara valida per il Campionato Primavera. Il tecnico Daniele Galloppa schiera il suo ormai classico 4-2-3-1, confermando in blocco la formazione che vinto contro il Milan, fatta eccezione per Castrovilli.

Leonardelli tra i pali, con la difesa a quattro composta da Biagetti, Baroncelli, Romani e Fortini. In mezzo al campo Ievoli e Harder. Davanti torna Rubino dal primo minuto, con Sene e Caprini larghi alle spalle di Braschi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Harder; Sene, Rubino, Caprini; Braschi. All.: Galloppa.

Roma (4-3-3): Marin; Mannini, Plaia, Keramitsis, Oliveiras; Graziani, Romano, Pisilli; Costa, Alessio, Cherubini. All.: Guidi.