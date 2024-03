La prima sconfitta nel nuovo anno per la Fiorentina Primavera è pesantissima. La Roma dilaga al Viola Park, ma pesa un clamoroso errore arbitrale

Fiorentina-Roma 1-6 (Caprini F 6', Graziani R 18' e 46', Costa R 22', Pisilli R 56', Alessio R 65', Cherubini R 71')

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti (60' Vigiani), Baroncelli, Romani, Fortini (Scuderi 78'); Ievoli (60' Vitolo), Harder; Sene, Rubino, Caprini (46' Padilla Mendoza); Braschi (78' Sadotti). All.: Galloppa.

A disposizione: Dolfi, Sadotti, Maggini, Scuderi, Balbo, Spaggiari, Denes, Gudelevicius.

91' - FINISCE QUI! FIORENTINA-ROMA 1-6. - Prima sconfitta per la Primavera viola nel 2024, pesantissimo il passivo. A pesare sul risultato è anche un enorme errore arbitrale nel primo tempo, quando il direttore di gara non espelle Graziani per un intervento da censurare. Per il resto, la Roma dilaga e gioca un secondo tempo perfetto. Si allontana il sogno playoff per i ragazzi di Galloppa.

90' - Si va avanti a giocare, recupero non assegnato.

85' - Roma a un passo dal settimo gol di giornata. Cherubini flirta con la doppietta, ma il suo destro si stampa sull'incrocio.

83' - Gli ultimi minuti di gara hanno davvero poco da raccontare.

78' - Doppia sostituzione per la Fiorentina. Fuori Fortini e Braschi, dentro Scuderi e Sadotti.

78' - Brutta notizia per la Roma, che affronterà l'Inter la prossima settimana per uno scontro al vertice. Cherubini scivola sul prato bagnatissimo del Viola Park, serve l'intervento dei medici.

77' - Vigiani tira fuori l'orgoglio e prova ad avanzare, ma il suo tiro è inoffensivo e respinto.

75' - Ultime due sostituzioni per la Roma di Guidi. Fuori Alessio e uno scatenato Oliveiras, entrano Misitano e Ienco.

71' - Cambio per la Roma. Fuori Romano, dentro Ivkovic.

71' - GOL DELLA ROMA. La Fiorentina ha definitivamente staccato la spina, adesso è un'umiliazione per i ragazzi di Galloppa. Romano sbaglia un retropassaggio, Cherubini anticipa Leonardelli e lo salta, entrando in porta col pallone. Mancano ancora diciotto minuti più recupero ed è già un'imbarcata. La Roma si prende la rivincita per la semifinale di Coppa Italia, con gli interessi.

70' - Oliveiras cerca la soddisfazione personale del gol, ma calcia alto.

67' - Ammonito Romano, tackle pericoloso del centrocampista della Roma punito con il cartellino giallo.

66' - ALTRO GOL DELLA ROMA. ALESSIO FIRMA LA MANITA. Nella casa di una Fiorentina che finora non aveva mai perso nel 2024, i giallorossi firmano l'1-5 con una bellissima azione. Chiude Alessio spingendo in porta. Viola in bambola.

64' - Adesso si diverte la Roma, che gira molto intorno all'area di rigore della Fiorentina. Pisilli illumina il campo con le sue giocate.

60' - Doppio cambio anche per la Fiorentina. Fuori Biagetti e Ievoli, dentro Vigiani e Vitolo.

60' - Doppia sostituzione per la Roma. Entrano Vetkal e Marazzotti al posto di Joao Costa e Graziani, già ammonito e graziato dall'arbitro.

58' - Oliveiras sfiora addirittura il quinto gol, bravo Leonardelli a mettere in calcio d'angolo.

57' - Nervosismo da parte di Braschi, che si sfoga su Pisilli per qualche comportamento all'esultanza. I due poi si scusano e si chiariscono, scena bella da parte dei due ragazzi in un clima invece molto nervoso.

56' - GOL DELLA ROMA. 1-4, MONOLOGO DEI RAGAZZI DI GUIDI. Sale in cattedra Nicolò Pisilli con una meravigliosa conclusione da fuori area, lenta ma precisissima. Leonardelli non ci arriva. Dominio totale della Roma, triplo vantaggio.

53' - Fiorentina in questo momento nel pallone più totale, Galloppa prova a incitare i ragazzi.

52' - Pisilli si divora l'1-4, eurogol della Roma sfiorato. Manovra stupenda dei ragazzi di Guidi, Cherubini riceve dopo una bella transizione e mette in mezzo di tacco per il numero 8 giallorosso, che calcia di poco alto.

49' - Si mette davvero male per la Fiorentina, Roma tranquilla in gestione.

46' - GOL DELLA ROMA. INCREDIBILE, IN TRENTA SECONDI. Pronti via e i giallorossi volano sul doppio vantaggio, neanche il tempo di rientrare in campo. Mannini vince un rimpallo e taglia l'area di rigore come un coltello nel burro. Graziani è lucidissimo a scartare anche Leonardelli e a segnare l'1-3. Avvio di secondo tempo in salita ripidissima per la Fiorentina.

46' - Primo cambio effettuato da Galloppa. Fuori Caprini, dentro Padilla Mendoza.

46' - Inizia il secondo tempo! Forza Viola!

45+3' - Sotto la pioggia scrosciante del Viola Park, finisce il primo tempo! Fiorentina-Roma 1-2. Tante polemiche, alto il nervosismo.

45+2' - Buona chance per Fallou Sene, al limite dell'area di rigore, ma il numero 9 viola si dimentica il pallone. Qualche polemica per aver continuato l'azione con Pisilli a terra. Tante perdite di tempo della Roma.

45+1' - Keramitsis anticipa Sene su cross di Oliveiras. Buonissima posizione, ma il colpo di testa è alto.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Altra ammonizione per la Fiorentina. Oliveiras riceve al limite dell'area dopo un'altra azione velocissima della Roma e fa passare di tacco liberandosi di Biagetti, che lo tira giù. Giallo per il capitano viola e altra punizione giallorossa molto interessante.

42' - Bella giocata di Caprini, che però non supera Mannini e la Roma recupera il possesso. Fase difficile per la Fiorentina.

41' - Pisilli calcia sulla barriera, Leonardelli blocca il cross di Costa su ribattuta.

39' - Prima ammonizione anche per la Fiorentina, giallo per Fortini. Pieno intervento su Cherubini, il terzino viola non prende il pallone. Arriva una punizione molto interessante per la Roma.

36' - RUBINO! Il tempo rischia di diventare un fattore, il calcio d'angolo del numero 19 viola gira e prende una traiettoria molto vicina alla porta. Che brivido! Secondo l'arbitro c'è una nuova deviazione, nuovo corner.

36' - Caprini riceve da Rubino, prova a scappare da Mannini che però gli respinge la conclusione. Calcio d'angolo per la Fiorentina.

34' - Aumenta l'intensità della pioggia, di pari passo con il nervosismo e l'agonismo della gara, che crescono piano piano. Il direttore di gara Gianquinto richiama Galloppa.

32' - Fortunatamente niente di grave per Biagetti, che rientra subito in campo.

31' - Intervento da censurare di Graziani su Biagetti. Affonda i tacchetti sulla caviglia del capitano della Fiorentina. Ammonizione generosa, graziato da un plateale cartellino rosso il centrocampista della Roma.

30' - Altra occasione per Joao Costa, che riceve da Alessio e temporeggia prima di tirare. Romani respinge e Baroncelli allontana dall'area.

29' - HARDER! Bellissimo cross di Biagetti dal vertice dell'area di rigore, perfetto sulla testa del centrocampista italo-tedesco, che però pizzica troppo poco per impensierire Marin.

28' - La Roma riesce a gestire il pressing della Fiorentina, giro palla intelligente e lucido dopo il vantaggio conquistato.

25' - Strepitoso in velocità Niccolò Fortini, che accende il turbo e passa con agilità in mezzo a due. Lo arpiona Joao Costa senza prendere il pallone, il primo cartellino giallo della partita va all'attaccante della Roma.

24' - Harder rischia di perdere un pallone velenoso nella sua trequarti campo, ma l'arbitro fischia fallo.

22' - GOL DELLA ROMA. PARTITA RIBALTATA IN POCHISSIMO TEMPO. Gran contropiede dei giallorossi da calcio d'angolo per la Fiorentina. I ragazzi di Galloppa si fanno cogliere impreparati, in un quattro contro due da metà campo gestito al meglio. Cherubini va da Joao Costa, che mette dentro l'1-2.

21' - Rubino va in mezzo da Sene, anticipato dalla puntuale copertura di Oliveiras. Corner viola.

19' - Tunnel stupendo di Harder, giocata sopraffina. Ma l'azione viola si chiude con un nulla di fatto.

18' - GOL DELLA ROMA. GRANDE AZIONE PER IL PAREGGIO DI GRAZIANI. La terza è quella buona per il centrocampista giallorosso. Ci sono spazi e la Roma li sfrutta, con una grande triangolazione. Cherubini con un bel filtrante spinge Graziani davanti a Leonardelli, che non può nulla sulla sua conclusione. 1-1, tutto da rifare per la squadra di Galloppa.

16' - Tanti anticipi viola uomo su uomo, soprattutto da parte di Baroncelli e Biagetti. Squadra altissima, adesso la Roma prova a reagire controllando il possesso. Cherubini fa partire un destro che si impenna.

14' - Ancora pressing asfissiante della Fiorentina. Contatto tra Caprini e Mannini, si ferma il gioco per far rialzare il difensore della Roma.

11' - Ancora Graziani al tiro, largo. Leonardelli non si distende neanche.

10' - Incredibile il cambiamento della Fiorentina Primavera in pochi mesi. Nella fase offensiva si vede bene l'ottimo lavoro di Galloppa. Tranquillità nel possesso nella propria metà campo e cattiveria agonistica che sta spaventando la Roma.

9' - Baroncelli rischia l'ammonizione, che sarebbe stata giusta vista la trattenuta su Alessio. Punizione per la Roma.

6' - GOOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! CAPRINI! Braschi alza i ritmi e recupera sulla destra, poi lancia in profondità Sene con un filtrante. Bravo il numero 9 viola a rimanere lucido e a mettere in mezzo un passaggio a rimorchio preciso. Rubino lascia sfilare, c'è Caprini pronto a trafiggere Marin con un tiro molto potente. 1-0 Fiorentina!

4' - Intensità già molto alta tra le due squadre.

2' - Che occasione per la Roma!!! Errore di Harder a metà campo, poi Pisilli ha tantissimo campo da prendersi palla al piede. Sovrapposizione di Oliveiras che va in mezzo per Graziani, che manca l'appuntamento allo 0-1 di piatto con mezza porta vuota. Impatta male.

2' - Oggi è anche il compleanno del difensore centrale viola Christian Biagetti, che compie 20 anni.

1' - Inizia la partita al ‘Viola Park’! Forza Viola!!!

Alle ore 11:00, al Viola Park, va in scena Fiorentina-Roma, partita valida per il Campionato Primavera. La squadra di Daniele Galloppa è imbattuta nel 2024 e viaggia a gonfie vele, dopo le ultime nette vittorie contro Bologna e Milan. Le due formazioni tornano ad affrontarsi dopo la duplice semifinale di Coppa Italia, che ha visto la Viola approdare alla finale che sarà contro il Torino. I giallorossi di Guidi, al secondo posto, provano a rincorrere l’Inter capolista.

