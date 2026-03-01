E' bastato passare da Firenze a Bergamo per trasformare Palladino in... giochista. L'Atalanta agli antipodi della sua Fiorentina

A Firenze finiva spesso nel mirino per la passività con cui la sua squadra affrontava o provava a gestire tante partite, spesso con risultati sbloccati nei primi minuti: nell'eterna contrapposizione tra Italianisti e anti-Italianisti però, Raffaele Palladino era apprezzato proprio per lo stesso motivo… ovvero la tendenza a scansare l'imbucata, il famoso incubo-contropiede, a costo di rinunciare magari a giocare. Salvo qualche pallonata lunga su Kean.

La Gazzetta dello Sport invece nel raccontare il duello tra Grosso e Palladino nel Sassuolo-Atalanta di oggi, presenta entrambi come tecnici ‘giochisti’, “che cercano un gol in più dell'avversario e apprezzano il tridente", non propriamente quanto visto a Firenze. E' 'bastato' trasferirsi dalla Toscana a Bergamo, dove magari il calcio si fa in un altro modo.