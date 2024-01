Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina, in prima pagina si legge il titolo: “Beste al traguardo”. Tema approfondito a pagina 16: “Fiorentina-Beste, mancano 3 milioni”.

In basso “Sottil, la Supercoppa è diventata una chimera”. A pagina 17 lungo articolo su Ikoné: “Cinque gare per capire chi è” e in basso “Viola, a gennaio doppio verdetto”.