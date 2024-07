Il Bari pronto ad un'operazione simil-Ternana con i giovani della Fiorentina. Favasuli si avvicina al club pugliese ma non è il solo

Già nella giornata di oggi il Bari potrebbe annunciare i primi tre colpi per il nuovo corso firmato Magalini-Longo. A riportarlo è il Quotidiano di Puglia, che sottolinea come siano in arrivo l'attaccante Lorenzo Sgarbi e il difensore centrale Nosa Obaretin.

A questi si aggiungerà l’esterno mancino Costantino Favasuli, lo scorso anno alla Ternana, in arrivo proprio dalla Fiorentina. A questi si potrebbe aggiungere anche Filippo Distefano, attaccante viola anch’egli a Terni nella passata annata. Questi due, il primo classe 2004 e il secondo classe 2003, potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club viola.