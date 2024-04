Il Lecce di Gotti frena la rincorsa Champions della Roma: al Via del Mare finisce in pareggio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il penultimo incontro della 30esima giornata si Serie A. Allo stadio via del Mare di Lecce gli uomini di gotti ospitavano la Roma di De Rossi: al termine di novanta minuti vivaci il risultato finale è 0-0.

Nonostante un netto predominio degli ospiti il Lecce non ha mai rischiato clamorosamente di andare in svantaggio, andando però vicino alla beffa finale con Oudin che sfiora l'eurogoal. Roma che arranca in classifica e rischia il sorpasso dell'Atalanta. Il Lecce sembra ricevere gli effetti benefici della cura Gotti, e sale a quota 29 punti in testa al trenino di coda.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 76, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Cagliari 27, Verona 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo 24, Salernitana 14.

*una partita da recuperare