VIDEO - Il clamoroso errore a porta spalancata di Martinez Quarta al Mondiale per Club

Eppure sotto porta si è sempre dimostrato bravo. Difensore di ruolo, bomber per passione: Lucas Martinez Quarta questa volta ha steccato con il River Plate al Mondiale per Club, con un errore a porta spalancata che è costato lo stop agli argentini contro il Monterrey.

Questo il video dell'episodio a fine primo tempo, che ha lasciato invariato il punteggio (poi quelli finale della sfida). Un 0-0 che permette al River di raggiungere l'Inter in vetta al gruppo E, ma non di staccare i nerazzurri in vista dell'ultimo match dei gironi.