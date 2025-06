Offerta faraonica dall'Arabia Saudita per Moise Kean, ma respinta al mittente. Il bomber viola vorrebbe rimanere in Europa

L'interesse per il bomber della Fiorentina Moise Kean è ormai diffuso, col Milan che sembra far sul serio per lui. Tuttavia, come riporta Francesco Guerrieri, giornalista di calciomercato.com, su di lui sarebbero piombati anche gli arabi dell'Al-Qadsiah.

L'offerta è di quelle da capogiro: per il suo trasferimento in Arabia, è stato offerto a Moise Kean un contratto triennale da 15 milioni di euro per stagione. Cifre naturalmente inarrivabili per la Fiorentina e tipiche del calcio saudita, ma l'attaccante sembrerebbe orientato verso il rifiuto dell'offerta, preferendo invece aspettare una squadra di un campionato tra i migliori - oppure rimanere alla Fiorentina - e guadagnarsi la convocazione ai Mondiali del 2026.