"Italiano ha voluto Nzola e lo sta preferendo a un investimento pesantissimo come Beltran. Bisogna trovare il modo di farli coesistere"

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato a Radio Bruno Toscana alcuni temi legati alla partita di ieri: “Si fa ancora fatica a capire quale sia la vera Fiorentina. Di serate come ieri ce ne sono state tantissime negli ultimi anni, con la squadra che non riesce a raccogliere quanto meriterebbe. Se in nove partite gli attaccanti non hanno ancora segnato è un problema, non può risolvere sempre tutto Nico Gonzalez”.

E poi su Nzola: “Italiano lo ha voluto fortemente e ora lo sta favorendo ai danni di Beltran, che però è un investimento pesantissimo. Bisogna che l'allenatore trovi il modo di farli coesistere, anche perché secondo me sono molto complementari per caratteristiche. Non puoi sperare che l'argentino incida in dieci minuti".