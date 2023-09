Fuori Juventus, dentro Monza: il club brianzolo entra a far parte dell'associazione dei club europei

“AC Monza entra a far parte dell’European Club Association – ECA, l’organismo di rappresentanza dei Club di calcio professionistici europei, in veste di Networking Club”. Con questa nota, il club brianzolo ha annunciato il suo ingresso nell’associazione dei club europei, un passo storico per la società che appartiene alla Fininvest della famiglia Berlusconi.

In questo modo, il Monza si unisce a un nutrito gruppo di club italiani già presente all’interno dell’ECA. Si tratta di Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta, Sampdoria e ovviamente Fiorentina. La Juventus ha fatto parte dell’ECA fino al 2021, uscendo dall’associazione in seguito al lancio della 'Superlega'.