"Palladino sta facendo bene, è il trend precedente che ha ingannato la Fiorentina. Ma poi se lo mandi via chi prendi?"

La situazione in casa Fiorentina, in questi ultimi giorni, non è stata particolarmente serena. Ma si è cominciato anche a discutere della posizione di Raffaele Palladino in quanto allenatore viola. In merito è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

“Ha ingannato il trend precedente, ma Palladino sta facendo bene”

Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “In casa Fiorentina ha ingannato quel trend positivo imboccato precedentemente. Ma Palladino sta facendo un bellissimo lavoro a Firenze, anche se adesso si vede meno il gioco. La squadra si trova attualmente nelle posizioni per cui dovrebbe lottare, già lo sta facendo. Ma poi, se lo mandi via chi prendi? Tudor? Non saprei”.