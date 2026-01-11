Pongracic: "Con la difesa a quattro ci troviamo meglio. Bello giocare contro Fullkrug"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Milan.

“Ci troviamo meglio con questo modulo”

Pongracic ha dichiarato: "Io sono più abituato a giocare a 4 in difesa per quanto ho fatto nella mia carriera ma alla fine non cambia tanto perché dopo un po' ci prendi l'abitudine. L'importante è che si trovi bene la squadra e adesso mi pare che ci troviamo meglio con questo sistema.

"Conosco Fullkrug, sarà bello giocarci contro"

E sull'attaccante del Milan Fullkrug che parte titolare ha commentato: "Lo conosco, l'ho visto spesso in Bundesliga e con la Nazionale. Sarà bello giocarci contro".