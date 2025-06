In una sfilza di 4,5, si distingue Ranieri. Il capitano viola si prende solo complimenti

In una sfilza di 4,5 dati da La Gazzetta dello Sport ai giocatori dell'Italia impegnati contro la Moldavia, si distingue il centrale della Fiorentina, Luca Ranieri. A lui la ‘rosea’ dà una delle pochissime sufficienze (6) con questo giudizio: “Debutto azzurro positivo, con poche distrazioni: una traversa colpita di testa e il blitz piazzato a sinistra decisivo per l'1-0”.

Tuttosport

Anche Tuttosport opta per il 6 al difensore: “Bagna il debutto in azzurro dando il via all’azione che porta alla rete rompighiaccio di Raspadori dopo aver colpito la traversa in avvio. Dietro però soffre pure lui”.

Corriere dello Sport

Migliore invece il voto del Corriere dello Sport che gli dà 6,5: “Tredicesimo debuttante azzurro della gestione Spalletti. Suo il colpo di testa che finisce sulla traversa. La grinta sulla fascia è quella giusta, mette dentro il pallone che Raspadori trasforma in oro. Esce per infortunio, sorretto a braccia. Speriamo”.