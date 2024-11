Luis Jimenez: "Ai tempi della Ternana giocai una partita truccata contro l'Atalanta. Ma non fu l'unica durante i miei anni in Italia"

Rivelazioni clamorose quelle di Luis Jimenez. L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina ha svelato al podcast Vamo a Calmarno di aver disputato almeno tre partite truccate: “Non posso dirvi con quale squadra, ma è accaduto in Italia. Io non ne sapevo niente, in una di queste entrai e segnai e il mio portiere voleva ammazzarmi perché doveva finire in pareggio e mancavano pochissimi minuti. Lui peraltro, che fino a quel momento aveva giocato poco, voleva che finisse 0-0”.

“Vi svelo una delle partite truccate”

Alla fine, Jimenez ha rivelato una delle partite in questione: “Era la stagione 2003/2004, giocavo nella Ternana e affrontavamo l'Atalanta a Bergamo. Prima contro seconda (in Serie B, ndr), gemellaggio tra tifoserie: io mi procuro un rigore ed erano tutti disperati, compreso il mio compagno che poi lo realizzò. Uno dei dottori mi spiegò che era una partita aggiustata, infatti dopo due minuti l'Atalanta guarda caso pareggiò. Io ovviamente non ne sapevo niente”.