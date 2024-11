L'allenatore Mario Beretta ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista di Como-Fiorentina: "Entrambe le squadre hanno un'identità di gioco, detto questo meglio giochi più possibilità hai di vincere. I calciatori fanno la differenza, averne di forti in rosa fa la differenza”.

“La Conference è pur sempre una coppa, vincerla sarebbe fantastico"

Poi ha aggiunto: “Giocare ogni tre giorni significa dedicare quasi più tempo al recupero che all'allenamento, perché i giocatori non si possono spremere. Gli allenatori sono fondamentali in questo, ci vuole tanto studio dietro. Per quanto riguarda la Fiorentina, io sono dell'idea che fare bene in tutte le competizioni è sempre motivo di vanto. La Conference League è pur sempre una coppa e vincerla sarebbe fantastico, però immagino dipenda anche dal volere della società: da primavera in poi qualche strategia andrà fatta”.