Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Sulla carte siamo due volte meglio del Como, poi ovviamente parlerà il campo ma ai nastri di partenza la squadra di Palladino parte favorita. Le parole di Commisso mi sono piaciute e mi hanno fatto pensare allo Scudetto, il fatto di voler contribuire al restyling del Franchi è un segnale che questa proprietà vuole riavvicinarsi a quella fiorentinità che non hanno mai avuto”.

“Tra Como e Inter firmo per quattro punti”

Poi ha aggiunto: “Battere l'Inter sarebbe un qualcosa di clamoroso, ma tra Como e i nerazzurri firmo per quattro punti. Non è paura, ma è logica: pareggiare è sempre meglio di perdere e parliamo dei campioni d'Italia in carica. Gudmundsson? Lo vorrei rivedere in campo solo quando è davvero guarito, rischiarlo è inutile perché una ricaduta sarebbe drammatica. La Fiorentina ha bisogno dell'islandese, meglio aspettare due settimane in più ma essere sicuri”.

“Biraghi non merita la conferma. Mi tengo Parisi tutta la vita”

Infine sul dualismo tra Biraghi e Parisi: “L'ormai ex capitano è da tre anni che fa male. Io non ce l'ho con lui ma con le sue prestazioni, che facendo una media non sono sufficienti. Questo significa che non merita la conferma e tra l'altro so che in Turchia stravedono per lui. Tra i due mi tengo Parisi tutta la vita”.