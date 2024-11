Al Corriere della Sera ha parlato Bernardo Corradi, tecnico della Nazionale U20, intervenendo anche sull'ultimo prodotto delle giovanili viola e azzurre arrivato in Nazionale Maggiore con Spalletti: Pietro Comuzzo: “Se ci sono ragazzi su cui ho scommesso contro l'opinione di tutti? Raspadori per qualcuno non aveva il fisico. Ma finito l’allenamento si metteva a studiare, un caso unico. Ho avuto Ricci, Fagioli, Rovella. Anche Comuzzo è arrivato da Spalletti. I giovani ce li abbiamo, l’importante è farli giocare secondo le loro caratteristiche, soprattutto in Nazionale”.

E sul mondiale U20 del prossimo anno: “Verrà giocato fuori dalle date Fifa, è una stortura. Spero di avere tutti quelli che convocherò. Ma stiamo allargando il gruppo il più possibile proprio per questo”.