Dodô osservato speciale in vista di Como. Palladino pensa al primo riposo in Serie A per il brasiliano

Sarà Dodô l'osservato speciale degli ultimi allenamenti della Fiorentina in vista della trasferta di Como, con la partita in programma domenica pomeriggio. Il terzino destro viola è reduce dagli impegni con la nazionale brasiliana e dal lungo viaggio che lo ha portato in Sudamerica e per questo Palladino sta riflettendo in vista del rientro in campo.

L'opzione sarebbe Kayode, che si sta scaldando in vista del possibile esordio stagionale da titolare in Serie A. L'U21 italiano è reduce da una non brillante parentesi proprio con gli azzurrini, ma a Dodô servirà inevitabilmente, prima o poi, riposo. Il brasiliano ha giocato tutti e 1080 minuti in campionato, non uscendo mai. E così Palladino, oltre alla stanchezza della sosta, pensa anche ai tantissimi impegni che la Fiorentina dovrà affrontare in queste settimane. Lo scrive La Nazione.