Sandro Sabatini: "Chi poteva prendersela con calma ha fatto tutto subito. Molte squadre di Serie A sono in fase di stallo"

All’interno di un editoriale per Calciomercato.com il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha fatto il punto sulla situazione in fase di mercato dei club italiani, facendo emergere un particolare che per un certo verso tocca da vicino anche la Fiorentina di Rocco Commisso.Questo un estratto delle sue parole:

“Non mi sarei aspettato tanta tempestività da Inter ed Atalanta”

“A due mesi e tre giorni dalla fine del campionato scorso., e a tre settimane dall’inizio del prossimo, c’è un particolare che secondo me è sfuggito a molti. Quelle squadre che potevano prendersela con calma perchè avevano confermato l’allenatore ed erano reduci da successi mportanti, ovvero Inter ed Atalanta, sono quelle che hanno fatto il mercato con maggior fredda. Soprattutto la squadra di Inzaghi che ha risolto molti problemi con l’arrivo dei parametri zero Taremi e Zielinski, che fa diventare un semplice passatempo la ricerca del quarto attaccante”.

“Tutte le altre sono nella stessa situazione: lo stallo è ormai chiaro”

Ha anche aggiunto: “Tutte le altre invece sono ancora in fase di stallo, di rincorsa. Il Napoli è in ritardo solo per laquestione Osimehn Lukaku. La Roma aspetta Dovbyk. Quelli che preoccupano di piu sono Juventus e Milan. I bianconeri prima hanno comprato il superfluo, mentre adesso cercano di arrivare all’essenziale: Koopmeiners è il vero obiettivo. I rossoneri concludono in ritardo il colpo Pavlovic, e restano alla ricerca del grande centrocampista”