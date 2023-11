I convocati della Fiorentina: Kayode non recupera dall'infortunio. Un assente per squalifica e il ritorno di Amatucci

E' appena stata pubblicata la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano in vista della partita di domani sera tra Milan e Fiorentina.

Assenti Kayode, che dunque non riesce a recuperare dall'infortunio, e Ranieri, alle prese con un turno di squalifica per somma di ammonizioni. Torna invece Beltran e anche il giovane Amatucci, che non avevano fatto parte del gruppo contro il Bologna.