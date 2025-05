L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, affrontando vari temi di casa Fiorentina, proiettandosi sul presente ma anche su tanti aspetti centrali per il futuro.

"La Fiorentina è pronta a battere i record di partecipazione alla Conference, qualora vi si qualificasse. Sto cercando di capire chi ci finirà dentro, la Lazio potrebbe accettare, anche se non di buon grado. La Roma non ci pensa minimamente ed è concentrata in tutto e per tutto sul dopo Claudio Ranieri".

‘La Conference è costata vari punti alla Fiorentina’

"In questa stagione al ribasso non so quantificare quanti punti la Coppa europea possa essere costata, ma per me almeno 6-7. La Fiorentina si sarebbe giocata il quarto posto. Consideriamo che il Milan non sarà quello di quest'anno. Non è che se non fai le coppe però magicamente l’anno dopo fai ciò che sta facendo Conte al Napoli. La squadra partenopea ha fatto scelte precise ed aveva vinto due anni prima lo Scudetto. Non c’è niente di automatico, servono lavoro, organizzazione, calciatori e altre varie componenti".

‘Stagione deludente, ora servirà confermare giocatori chiave’

"Non definirei fallimentare la stagione della Fiorentina, certo c’è delusione. In semifinale di Conference League la Fiorentina è uscita malamente contro una squadra battibile come il Betis, sbagliando qualcosa di troppo. In campionato l’altalena di risultati è stata clamorosa; ci sono stati momenti fantastici e tanti passaggi a vuoto. Commisso è stato molto chiaro nella scelta di confermare Palladino, che ora avrà il tempo di migliorare la situazione. Anche vari calciatori dovranno decidere la strada da prendere, soprattutto quelli che sono l'ossatura, da De Gea a Kean, che sono due garanzie fondamentali".