Del Piero: "La Fiorentina ha fatto sognare i suoi tifosi. Il restare in viola è un fatto presente nella testa di Kean"

Alla presentazione della 23esima edizione del Memorial Niccolò Galli c'era anche l'ex fuoriclasse della Juventus, Alessandro Del Piero, che ha trovato il modo di parlare della Fiorentina e della sua annata.

“Credo che non sia facile entrare in Europa per nessuno - ha detto - La Fiorentina ha fatto sognare i suoi tifosi, c’è ancora la possibilità di centrare l'obiettivo, è arrivata in semifinale in Conference e quello che ha fatto il presidente qui è notevole. Avere un centro di allenamento come il Viola Park è un fatto straordinario, lo stadio finalmente si adeguerà agli standard europei”.

E poi: “Ha cambiato in panchina e quando ci sono questi cambiamenti non sempre le cose vanno bene, vedi Juventus e Milan. Poi è chiaro che le finali hanno fatto venire l’acquolina in bocca ai tifosi, ma credo che sia un anno positivo lo stesso per la squadra”.

Su Kean: “A Firenze ha fatto un anno straordinario, sicuramente il migliore sotto tutti gli aspetti, il fatto di rimanere credo che sia nella sua testa. Fagioli? Ha un talento incredibile, è stato sulle montagne russe e gli auguro il meglio, che sia qui o altrove starà a lui deciderlo”.