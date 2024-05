Italiano: "Domani partita vera, vogliamo l'ottavo posto. Atene? Per noi è la terza finale, ci arriveremo con più esperienza"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dal Viola Park, in occasione del media day organizzato dall'UEFA: “La situazione è particolare, perché stiamo cercando di essere concentrati anche per la partita di domani contro il Cagliari. Chiaro che oggi parleremo anche di Atene, del fatto che giocheremo un'altra finale dopo un percorso fantastico. Nelle ultime due stagioni abbiamo fatto qualcosa di importante, con tutte le difficoltà del caso, e avere di nuovo la possibilità di alzare un trofeo è un grande orgoglio”.

“A Cagliari partita vera, vogliamo l'ottavo posto”

Poi ha aggiunto: “Affronteremo la partita di Atene con più esperienza, le finali dell'anno scorso ci rendono consapevoli di ciò a cui andremo incontro. Ranieri? Sono felice di essere protagonista nell'ultima partita di una carriere straordinaria come la sua. Atalanta? Con il Lecce ha giocato una grande gara, aveva bisogno di punti e se li è presi. Lo stesso dovremo fare noi domani per chiudere all'ottavo posto e regalare alla Fiorentina un'altra stagione in Europa, servirà una partita vera".